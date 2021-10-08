Вперше в історії. Зеленський помилував засуджених захисників України

З звільненими спілкуватиметься психолог, щоб опрацювати всі бойові травми і допомогти соціалізуватися

До кінця року комісія планує відвідати близько сотні місць позбавлення волі / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України. Таке помилування військових зробили вперше в новітній історії країни.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Кого будуть відпускати?

При визначенні осіб для помилування враховували їх заслуги перед державою. За словами голови комісії з питань помилування Андрія Готи, розглядали тих військових, які не скоювали тяжких злочинів.

Помилування не стосується військових, які вчинили ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.

Робота з психологом

Звільнені будуть спілкуватися з психологом, який буде працювати над їх бойовими травмами і допомагати соціалізуватися.

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Далі комісія планує розглядати питання про помилування не тільки по стосовно ветеранів.

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