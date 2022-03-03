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СЬОГОДНІ Новини України

ВР заборонила медіа, які пропагують дії РФ

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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3 березня, 17:02
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Особливу небезпеку становлять виготовлення та розповсюдження деяких інформаційних матеріалів
Зміни можуть бути одразу в кількох законах / Колаж "Сьогодні"
Зміни можуть бути одразу в кількох законах / Колаж "Сьогодні"

Близько 40 народних депутатів України зареєстрували у парламенті законопроєкт, який на законодавчому рівні забороняє виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, що пропагує дії держави-агресора. Законопроєкт уже ухвалили.

Відповідний проєкт закону розміщено на сайті Верховної Ради.

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"Проєкт Закону спрямований на встановлення заборони на виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій держави-агресора, а також на застосування до релігійних організацій, громадських об'єднань та політичних партій, винних у порушенні цих заборон, як санкції – заборони їх діяльності в судовому порядку" , – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Особливу небезпеку становлять виготовлення та розповсюдження в Україні інформаційних матеріалів, які виправдовують, визнають правомірною, заперечують збройну агресію РФ проти України та тимчасову окупацію частин території України.

За законом можуть встановити санкції для релігійних організацій, а саме припинити їхню діяльність, якщо вони: ліквідовуватимуть незалежність України, змінюватимуть конституційний лад насильницьким шляхом, порушуватимуть суверенітет і територіальну цілісність держави, підриватимуть її безпеку, незаконно захоплюватимуть державну владу, пропагуватимуть війну, насильство, розпалювати міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу.

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Аналогічні санкції стосуватимуться політичних партій та громадських організацій.

Проєкт Закону передбачає внесення змін до законів України "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення та радіомовлення", "Про політичні партії в Україні", "Про захист суспільної моралі ", "Про громадські об'єднання".

Spotify закрив офіс у Росії та обрубав доступ до пропагандистських каналів

Spotify закрив свій офіс у Росіїі видалив контент із пропагандистських видань RT та Sputnik, а також обмежує можливість виявлення контенту з інших ЗМІ, пов'язаних з урядом РФ.

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Закриття офісу фактично означає відхід Spotify з Росії, адже, за місцевими законами, іноземні соціальні мережі повинні мати свій офіс у країні, інакше можуть зіткнутися з обмеженнями, аж до закриття.

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