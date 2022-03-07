Ворог всю ніч гатив по цивільних об‘єктах Чернігова: як оготвується місто

Всю ніч не припинявся обстріл Чернігова, російські війська били по цивільних об'єктах – школах та дитсадках.
Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус під час ранкового відеозвернення 7 березня.
За його словами, 19-ї школи у місті вже немає – вона зруйнована російськими окупантами.
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"Ворог цілий вечір і ніч гатив по цивільних об'єктах Чернігова. У нас мінус кілька шкіл, мінус садочок. Прилітало також в об'єкти інфраструктури", – розповів Чаус.
Він додав, що "Обленерго" і "Чернігівгаз" працюють над усуненням пошкоджень, які були завдані ворогом. Голова ОДА порадив усім містянам з холодною головою продовжувати робити свою роботу.
Чаус жорстко звернувся до окупантів
Очільник Чернігівської області емоційно відповів ворогам на знищення Чернігова.
"Мое обращение к русским: "Русский солдат, чем больше ты уничтожаешь наш город, тем жестче бл*дь и медленнее мы будем рвать тебя на куски. Приходи, мы тебя ждем, бл*дь", – сказав він російською мовою.
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