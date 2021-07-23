Тимчасово повірений у справах США в Україні Джордж Кент зустрівся з Порошенком – що обговорили

Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, виконуючий обов'язки тимчасового повіреного в справах США Джордж Кент зустрівся з п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком і обговорив ряд важливих для України та США питань. Про це повідомила прес-служба посольства США в Україні в п'ятницю, 23 липня.

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"В рамках наших постійних діалогів з повним спектром українських співрозмовників сьогодні тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент обговорив з колишнім президентом Петром Порошенко ряд питань, важливих для України та США, на підтримку успішності України як процвітаючої і безпечної країни з інститутами, що відповідають стандартам чесноти", – йдеться в повідомленні.

Петро Порошенко зустрівся з Джорджем Кентом. Фото: Посольство США в Україні

У свою чергу, в прес-службі "Євросолідарності" додали, що Петро Порошенко висловив подяку за багаторічну тверду підтримку Вашингтона боротьби України за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави, і розвитку стійкої до внутрішніх і зовнішніх викликів Української держави.

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Також було наголошено на важливості зміцнення трансатлантичних санкцій тиску на російську сторону для припинення агресії Кремля і забезпечення деокупації Донбасу і Криму.

Була висловлена підтримка ініціативи України щодо запуску Кримської платформи.

Петр Порошенко и Джордж Кент обговорили ряд питань. Фото: eurosolidarity.org

Крім того, Порошенко зазначив небезпеку оприлюдненої угоди між Вашингтоном і Берліном щодо запуску "Північного потоку – 2", який є зброєю в руках Путіна для підриву європейської енергетичної солідарності і становить загрозу для України.

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П'ятий президент України наголосив на важливості прискореного просування України на шляху до членства в НАТО, починаючи з надання Плану дій щодо членства.

"Чим більше коливаються союзники, тим більше ця нерішучість розпалює апетити Кремля", – зазначив Порошенко.

Він також звернув увагу на важливість посилення військової допомоги Україні з боку США, в тому числі, шляхом укладення двосторонньої угоди безпеки.

Сторони також обговорили ситуацію в Україні у сфері зміцнення демократії та верховенства права, боротьби з корупцією і забезпечення незалежного функціонування антикорупційних органів, НБУ, ефективного корпоративного управління, забезпечення свободи ЗМІ.

Лідер "Євросолідарності" підкреслив важливість візиту президента України в США і висловив надію, що за її результатами будуть укріплені союзницькі відносини між Києвом і Вашингтоном, так само як і встановлені відносини довіри між лідерами двох країн.

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Петро Порошенко та Джордж Кент. Фото: eurosolidarity.org

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що адвокати п'ятого президента Петра Порошенка подали позов проти чинного глави держави Володимира Зеленського з вимогою, щоб журналістський проєкт BIHUS info опублікував всі оригінальні "Плівки Медведчука".