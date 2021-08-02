Всі говорять. Похолодання в Україні і загибель пари через дерево у Львові – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Про що говорили в Україні 2 серпня. Колаж "Сьогодні"
2 серпня Monobank звинуватили в обмані з кредитними лімітами, дерево вбило молоду пару у Львові, а президент України Володимир Зеленський розповів про святкування Дня Незалежності.
Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини дня.
Monobank звинуватили в обмані
Monobank може скасувати кредитний ліміт. Колаж: "Сьогодні"
Клієнтка Monobank поскаржилася на ситуацію, яка виникла у неї з кредитним лімітом. Банк надав їй кредитний ліміт на суму 10 тисяч гривень і вона почала користуватися грошима. Однак через кілька тижнів ліміт закрили і зняли пільговий період.
Дерево вбило молоду пару у Львові
У Львові під час урагану на молоду пару впало зламане дерево – вони померли на місці. Загиблим хлопцем виявився курсант Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного – Андрій Свояк.
Як святкуватимемо День Незалежності
Зеленський анонсував концерт Бочеллі к Києві. Колаж "Сьогодні"
За тиждень до Дня Незалежності українцям покажуть 300-річну Конституцію Пилипа Орлика, а з 22 серпня почнеться культурна програма. Президент Володимир Зеленський розповів, що українців чекають концерти, військові паради та концерт знаменитого італійського співака Андреа Бочеллі.
Як змінився пасажиропотік у Київському метро
За шість місяців 2021 року підземка перевезла 140 мільйонів 291 тисячу пасажирів/Фото: колаж "Сьогодні"
У столичній підземці повідомили, що пасажиропотік зріс порівняно з минулим роком, але незначно. За шість місяців 2021 року підземка перевезла 140 мільйонів 291 тисячу пасажирів, а 2020 року – 121 мільйон 73 тисячі пасажирів.
Лідер з перевезень – станція "Академмістечко".
Похолодання в Україні
3 серпня до України прийде холодний атмосферний фронт, який знизить температуру повітря у деяких областях до 22 градусів.
Атмосферний фронт у вівторок зачепиться за схід і південний схід, тому саме там завтра вірогідні короткочасні дощі та грози. Також місцями очікуються дощі в Карпатах.