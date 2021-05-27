Усі говорять. Потоп біля Ocean Plaza і погода на літо – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

У четвер, 27 травня, українці обговорювали, як медики залишили дитину без половини зубів, погоду на літо і чергове "озеро" біля ТЦ Ocean Plaza в Києві.
"Сьогодні" зібрали найрезонансніші теми дня.
Інцидент зі стоматологами на Київщині
/ Фото: Pixabay
В Ірпені медики вирвали у дев'ятирічної дівчинки 12 молочних зубів. Мати дитини заявляє, що не давала згоди, але в клініці кажуть зворотне.
Спочатку дівчинці мали вирвати один пошкоджений зуб. Медики запропонували вирвати ще два зуби поруч, але та відмовилася. Потім мати не вчитуючись підписала документи.
У лікарні стверджують, що лікарі зробили все правильно і з часом ті зуби завадили б росту постійних, тепер же повинен сформуватися нормальний прикус.
Але стоматологи з інших клінік заявляють, що це лікарська помилка, адже без молочних зубів постійні можуть зовсім не вирости. Як пояснив лікар Артур Шишкін, зуб зазвичай лізе в сторону тиску.
Сім'я вже найняла адвокатів, щоб розібратися в цій справі.
Потоп біля Ocean Plaza
Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"
На вулиці Антоновича біля торгового центру Ocean Plaza стався потоп. Навпроти ТЦ утворилося озеро прямо на проїжджій частині. Через аварію в тому районі утворилися затори.
В "Київтеплоенерго" підтвердили, що прорвало їхні комунікації. Пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм, який ввели в експлуатацію 1987 року.
Зараз там працює аварійна служба. На ремонт знадобиться близько трьох діб.
Погода на літо в Україні
Народний синоптик Леонід Горбань розповів "Сьогодні", що червень почнеться теплом і дощами. Всю першу десятиденку дощитиме через день-два, а температура опуститься до 18-20 градусів. Однак наприкінці місяця знову стане спекотно – до 30 градусів.
Другий місяць літа виявиться таким, як в тропіках: спека, зливи з грозами, бурі. У серпні, вважає Горбань, дощів майже не буде, а ось спеки вистачить з лишком.
Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Віра Балабух заявила, що літо 2021 року істотно відрізнятиметься від торішнього.
"Прийдешнє літо буде теплим і досить сухим, як і в останні 20 років", – сказала вона.
Підпал вагітної дівчини в Кривому Розі
У Кривому Розі 17-річний хлопець підпалив свою вагітну співмешканку. Молода пара спочатку посварилася на вулиці, після цього хлопець облив дівчину бензином і підпалив її.
У дівчини 50% тіла в опіках, вона в лікарні у важкому стані. За попередньою інформацією, дитина не постраждала.
Копи вже розшукали зловмисника, під час обшуку у нього знайшли зброю.
Спецепізод Друзі: Возз'єднання
"Друзі: Возз'єднання" / Фото: oll.tv
На HBO Max і OLL.TV відбулася прем'єра спецвипуску серіалу "Друзі". У ньому через 17 років на екрані возз'єдналися всі шість акторів: Рейчел, Моніка, Росс, Чендлер, Фібі і Джоуї.
Разом з шістьма акторами в спецепізоді знялися і самі творці серіалу, а також ведучий Джеймс Корден і інші запрошені зірки, включаючи Леді Гагу і Різ Візерспун.
Читайте в матеріалі "Сьогодні" про найяскравіші моменти і факти з спецепізоду.