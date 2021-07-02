Усі говорять. Дитина розбилася за кермом BMW і підроблене вершкове масло – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 2 липня, українці обговорювали вбивство дочкою матері під Києвом і ДТП з 11-річним хлопчиком – він був за кермом BMW. "Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини.

Патрульний збив підлітка на переході

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У Херсоні нетверезий патрульний збив пішохода на пішохідному переході і зник з місця ДТП. Перехожі викликали швидку допомогу. Три години медики намагалися реанімувати хлопця, але від травм 17-річний Дмитро Проц помер.

Автомобіль BMW зупинився. Спочатку з нього зникли номерні знаки, а потім зник і сам автомобіль.

11-річний хлопчик розбився за кермом BMW

У Львівській області в ДТП загинув 11-річний хлопчик, який був за кермом BMW. Дитина не впоралася з керуванням, в результаті чого автомобіль з'їхав з проїжджої частини в кювет.

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Керувати транспортним засобом дитині дозволив батько – 35-річний житель села Рясне-Руське, який також був у автомобілі. Крім того, в салоні BMW перебував 23-річний власник авто, житель того ж села. Обидва дорослих були в нетверезому стані.

У Київській області дочка вбила власну матір

У селі Бугаївка дочка вбила власну матір і закопала у дворі будинку. Про зникнення жінки в поліцію повідомила її старша дочка.

Напередодні зникнення жінка разом з вагітною молодшою дочкою відпочивала у сусідів і вживала спиртне. Коли вони повернулися, дівчина штовхнула матір і пішла спати, а на ранок знайшла її мертвою. Дівчина злякалася і поховала матір на території домоволодіння, де правоохоронці і виявили тіло господині.

Вершкове масло

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Більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, – фальсифікат. Про це свідчать дані нещодавнього дослідження. Більше ризику наштовхнутися на підробку на базарах і в маленьких магазинах.

Виявилося, що для виробництва 200 грамів масла необхідно 4 літри молока. А це означає, що в середньому вартість пачки становить 50 і більше гривень. Дешевше справжнє масло коштувати просто не може.

Парад до Дня Незалежності

У Києві розпочалася підготовка до параду до Дня Незалежності, на якому жінки-військовослужбовці будуть марширувати на підборах. У Мережі вже підняли шум з цього приводу. Подібна ідея не сподобалася користувачам Мережі. Вони пишуть, що це перетворює військовий парад на "фарс" і суперечить цінностям НАТО.

У Верховній Раді обурилися, що дівчат-військовослужбовців хочуть відправити на військовий парад у День Незалежності марширувати на підборах. Депутати закликають провести службове розслідування, а міністру оборони Андрію Тарану принесли жіночі туфлі на підборах. У фіналі вирішили, що дівчата будуть у зручному взутті.

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