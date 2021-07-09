Всі на пляж – вихідні будуть спекотними: синоптик дала "палкий" прогноз

Над Україною зараз господарює антициклон, який прогнав дощі й посилив спеку

Погода буде пляжною / Фото: Сьогодні

Найближчими днями в Україні буде спека. У суботу та неділю дощі можуть пройти лише в західних областях. Температура повітря буде до +33 – тож всі на пляж.

Про це написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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На вихідних Україна перебуватиме у спекотному повітрі, очікується 29-33 градуси.

Опадів в Україні завдяки антициклону майже не буде (карта), тільки на крайньому заході близькість атмосферного фронту принесе короткочасні локальні грозові дощі.

У Києві субота і неділя очікуються сухими і спекотними. Температура повітря протягом дня складе 30-32 градуси.

"Найближчий дощ у столиці можливий на Петра й Павла, 12 липня. Проте спека в Україні однаково триватиме. Орієнтовно, вона ще побуде весь наступний тиждень. Послаблення спеки можливе з 18-19 липня, поширюватиметься свіжість спочатку із західних областей України. Проте на сході спекотна погода триватиме й надалі", – написала Діденко.

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Субота

Неділя

Як ми повідомляли, нещодавно потужні зливи зі штормовим вітром ринули на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

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А в Полтаві з'явилися "палкі" синоптики. Дивіться у нашому сюжеті про хлопців з голим торсом, які розповідають про погоду полтавчанам: