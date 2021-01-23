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Весь час хмарно: якою буде погода в Україні 23 січня

23 січня, 07:28

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Субота буде не багата на опади

Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Прохолодніше буде на Сумщині, Чернігівщині та в Київській області.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни, крім південних областей, подекуди збережеться ожеледиця. Вітер південний, 4-12 м/с. У північній області вночі прогнозується -2...+1 °С, вдень температура повітря становитиме +2 ...+7 °С.

На заході температура повітря вночі становитиме -2...+5 °С, вдень стовпчики термометрів варіюватимуться в межах +6...+12 °С. У східній частині вночі очікується до +2...+3 °С, вдень температура повітря підніметься до +3...+4 °С.

. Читайте також: Кого врятує погода: народний синоптик дав прогноз на лютий

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У центральній Україні різкого стрибка температури не передбачається. Метеорологи обіцяють від +3 до +6.

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Суботах не багата на опади. Їх на території України не прогнозують взагалі. З-за хмар визиратиме зимове сонце.

В Києві весь час стоятиме хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері знову з'явитися. Без опадів.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні і на початок лютого, а також розповіли, як перепади температури впливають на самопочуття людей.

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Нагадаємо, погода на початку червня-2021 буде теплою, в першій декаді почнуться часті дощі, супроводжувані спекою. Про це найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів у коментарі сайту "Сьогодні".

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