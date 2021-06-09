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Вся Україна стала "зеленою". МОЗ оновив зони карантину

9 червня 2021 10:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

В країні поліпшується ситуація з коронавірусом – у "червоній", "жовтій" та "помаранчевій" зонах не залишилося жодної області – свіжі дані МОЗ

У "зеленій зоні" епідеміологічної небезпеки перебувають всі області України. З "жовтої зони" карантину вийшли всі регіони.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Отже, в Україні не залишилося більше регіонів, де був би перевищений хоча б один показник по COVID-19.

Раніше ми повідомляли, що у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу у додатку "Дія". Людям будуть заздалегідь повідомляти, куди і коли приходити для отримання щеплення.

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Також нагадаємо, карантинні 8000 грн отримали майже всі ФОПи і наймані працівники.

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До того ж, жителів тимчасово окупованого Криму почали вакцинувати в Херсонській області. Там відкрили 6 пунктів імунізації. Подробиці дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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