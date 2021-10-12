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Вибери професію мрії. Українські зірки проводять урок для старшокласників: онлайн-трансляція

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
12 жовтня, 09:46
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На уроці розкажуть про перспективи робочих спеціальностей і багато іншого

Сьогодні, 12 жовтня, пройде Всеукраїнський онлайн-урок з профорієнтації . Як повідомляє "Сьогодні", такий урок пройде вперше.

На нього запрошені представники Національного реєстру рекордів України.

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На уроці будуть присутні відомі українці:

  • Євген Клопотенко, український шеф-кухар, телеведучий, який входить в топ-50 кухарів світу,
  • Жан Беленюк, Олімпійський чемпіон у Токіо,
  • Ігор Гарбарук – заступник Міністра освіти і науки України,
  • Уляна Пчелкина – чемпіонка світу з кілька-карате, телеведуча, громадський діяч,
  • Анна Різниченко – український кар'єрний радник, яка консультує підлітків з різних країн світу.

Про що піде мова

На уроці буде розказано про перспективи робочих спеціальностей.

Також, як стало відомо, в рамках цього освітнього проекту заплановано навчити вчителів-предметників цікаво підносити свій предмет.

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Транслювати урок буде сайт "Сьогодні" і інтернет-ресурс Міністерства освіти і науки України.

Національний проєкт з профорієнтації та побудови кар'єри, в рамках якого проходить урок, є свого роду "соціальним ліфтом" для талановитої молоді.

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