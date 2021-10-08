Вибери професію мрії. Жан Беленюк і Євген Клопотенко проведуть урок для старшокласників

Трансляція уроку буде доступна на сайті "Сьогодні" та інтернет-ресурсі Міністерства освіти і науки України

На уроці буде розказано і про перспективи робочих спеціальностей / Фото: Сьогодні

Стали відомі нові подробиці Всеукраїнського онлайн-уроку з профорієнтації, який проведуть в 11.00 у вівторок, 12 жовтня. Деталі "Сьогодні" розповіла виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

"Крім того, що такий масштабний урок пройде вперше, на нього будуть запрошені представники Національного реєстру рекордів України. Не виключаємо, що заняття обіцяє бути наймасштабнішим з найбільшим числом учнів в історії країни", – розповіла нам Марія Богуслав.

За її словами, проведуть його в тому числі такі знаменитості як відомий шеф-кухар і фудблогер Євген Клопотенко і олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

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"На уроці протяжністю 45 хвилин для старшокласників буде розказано про важливість вибору майбутньої професії. Формат буде дуже живим і барвистим. Про що ми і знаменитості будемо говорити? По-перше, всі ми знаємо, що багато молодих людей надходять туди, куди їм кажуть батьки, туди, що ближче до дому. А потім виявляється, що вони незадоволені таким вибором. Іншими словами, Євген Клопотенко і Жан Беленюк закличуть присутніх на уроці прислухатися насамперед до самих себе", – говорить Марія Богуслав.

Про що піде мова

До цього вона додала, що також на уроці буде розказано і про перспективи робочих спеціальностей.

"Наприклад, свого часу той же Євген Клопотенко закінчив училище за спеціальністю кухар і став успішною людиною. Є безліч прикладів, коли люди завдяки своїм технічним навичкам можуть досягти успіху в тій роботі, яка їм подобається. Сам же наш проєкт спрямований на те, що протягом року ми будемо допомагати старшокласникам і випускникам знаходити себе", – говорить Марія Богуслав.

Також, як стало відомо, в рамках цього освітнього проекту заплановано навчити вчителів-предметників цікаво підносити свій предмет.

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"Наприклад, щоб учитель хімії під час свого уроку включав в нього елементи майбутньої професії випускника. Що я маю на увазі? Наприклад, щоб випускнику розповідали, що знаючи хімію, той зможе працювати в галузі біоенергетики або екології. Зараз предмети, які викладають в школі, часто віддалені від реалій ринку праці", – резюмувала Марія Богуслав.

Де можна подивитися

За словами організаторів, трансляція уроку буде на сайті "Сьогодні" та інтернет-ресурсі Міністерства освіти і науки України.

"Трансляція буде збережена, її зможуть переглянути в зручний для себе час і батьки старшокласників", – повідомили нам організатори заняття.

І резюмували, що Національний проєкт з профорієнтації та побудови кар'єри, в рамках якого проходить урок, є свого роду "соціальним ліфтом" для талановитої молоді.

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