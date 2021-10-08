Выбери профессию мечты. Жан Беленюк и Евгений Клопотенко проведут урок для старшеклассников

Трансляция урока будет доступна на сайте "Сегодня" и интернет-ресурсе Министерства образования и науки Украины

На уроке будет рассказано и о перспективах рабочих специальностей / Фото: Сегодня

Стали известны новые подробности Всеукраинского онлайн-урока по профориентации, который проведут в 11.00 во вторник, 12 октября. Детали "Сегодня" рассказала исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

"Кроме того, что такой масштабный урок пройдет впервые, на него будут приглашены представители Национального реестра рекордов Украины. Не исключаем, что занятие станет самым масштабным с наибольшим числом учеников в истории страны", – рассказала нам Мария Богуслав.

По ее словам, проведут его в том числе такие знаменитости как известный шеф-повар и фудблогер Евгений Клопотенко и олимпийский чемпион Жан Беленюк.

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"На уроке протяженностью 45 минут для старшеклассников будет рассказано о важности выбора будущей профессии. Формат будет очень живым и красочным. О чем мы и знаменитости будем говорить? Во-первых, все мы знаем, что многие молодые люди поступают туда, куда им говорят родители, туда, что поближе к дому. А позже оказывается, что они недовольны таким выбором. Другими словами, Евгений Клопотенко и Жан Беленюк призовут присутствующих на уроке прислушаться прежде всего к самим себе", – говорит Мария Богуслав.

О чем пойдет речь

К этому она добавила, что также на уроке будет рассказано и о перспективах рабочих специальностей.

"Например, в свое время тот же Евгений Клопотенко закончил училище по специальности повар и стал успешным человеком. Есть множество примеров, когда люди благодаря своим техническим навыкам могут достичь успеха в той работе, которая им нравится. Сам же наш проект направлен на то, что в течение года мы будем помогать старшеклассникам и выпускникам находить себя", – говорит Мария Богуслав.

Также, как стало известно, в рамках этого образовательного проекта запланировано обучить учителей-предметников интересно преподносить свой предмет.

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"Например, чтобы учитель химии во время своего урока включал в него элементы будущей профессии выпускника. Что я имею ввиду? Например, чтобы выпускнику рассказывали, что зная химию, тот сможет работать в области биоэнергетики или экологии. Сейчас предметы, преподающиеся в школе, зачастую отдалены от реалий рынка труда", – резюмировала Мария Богуслав.

Где можно посмотреть

По словам организаторов, трансляция урока будет на сайте "Сегодня" и интернет-ресурсе Министерства образования и науки Украины.

"Трансляция будет сохранена, ее смогут просмотреть в удобное для себя время и родители старшеклассников", – сообщили нам организаторы занятия.

И резюмировали, что Национальный проект по профориентации и построению карьеры, в рамках которого проходит урок, является своего рода "социальным лифтом" для талантливой молодежи.

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