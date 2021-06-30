Вибрала Росію. З української тіктокершей відмовилася співпрацювати ще одна знаменита компанія

Зірка TikTok викликала скандал через відео з провокаційним запитанням, тепер з нею відмовлятися працювати світові бренди

Компанія-виробник комп'ютерної техніки ASUS припинила співпрацю з українською зіркою TikTok Таїсією Онацькою, відомою під ніком di.rubens, через відео, де на питання "Росія чи Україна?" вона відповідає "Росія".

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Про це повідомив активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook.

"Помилятись може будь-хто. Але важливо те, як ти на помилку реагуєш. Asus відреагували правильно, і вже за пару годин повідомили мені, що співпрацю із Таісією припинили", – написав активіст.

Компанія ASUS припинила співпрацю з Таїсією Онацькою. Фото: скріншот

З чого все почалося

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Скандал почався 13 січня, коли на своїй сторінці у Facebook український військовий, офіцер Генерального штабу ЗСУ України Анатолій Штефан (позивний – "Штірліц") опублікував відео за участю Таїсії, де вона на питання свого друга, блогера Романа "Київського", "Росія чи Україна?" відповідає "Росія". Молоді люди знімали відео на Майдані Незалежності.

Пост Анатолія викликав хвилю обурення і шквал критики на адресу Таїсії, після чого дівчина видалила свій акаунт у Facebook, а відео з її участю зникло з TikTok.

Ця історія привернула увагу преси і громадськості, після чого дівчина вирішила відповісти Анатолію.

Відповідь di.rubens

У відповідь на звинувачення Таїсія записала й опублікувала відео в YouTube з поясненням ситуації. За словами дівчини, відео, яке було опубліковано на сторінці Анатолія – сфальсифіковано. Як каже блогерка, на сторінці Штефана був опублікований неповний варіант ролика.

Таїсія також назвала Штефана "ганьбою української армії" і "людиною, що воює з мирним населенням, провокатором і шахраєм".

Відмова від співробітництва

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Після цього скандалу відразу кілька брендів відмовилися співпрацювати з di.rubens. Серед них – мережа магазинів електроніки "Алло", а також компанії Nestle і Borjomi, які не поділяють позицію Таїсії в питанні з РФ.

Також нагадаємо, 15-річна українка образила українську мову і тих, хто нею розмовляє.

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