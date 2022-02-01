Вихідні та свята у лютому: скільки відпочиватимуть українці

У лютому на українців чекає 20 робочих та 8 вихідних днів. Додаткові вихідні цього місяця не передбачені.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Свята у лютому
Цього місяця відзначаються наступні свята
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1 лютого – Китайський Новий рік.
2 лютий – День бабака, а також Всесвітній день водно-болотних угідь.
4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.
6 лютого – Міжнародний день бармена.
8 лютого – День безпечного інтернету.
9 лютого – Міжнародний день стоматолога.
11 лютого – Всесвітній день хворого, а ще Міжнародний день жінок та дівчаток у науці.
13 лютого – Всесвітній день радіо.
14 лютого – День святого Валентина чи День закоханих, а також День комп'ютерника.
15 лютого – Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини та День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів.
17 лютого – День спонтанного прояву доброти, а ще День кота у Європі.
19 лютого – День Державного герба України.
20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості та День Героїв "Небесної сотні".
21 лютого – Міжнародний день рідної мови.
22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя.
28 лютого – Початок Масляної, Міжнародний день рідкісних захворювань, а ще День штурманської служби авіації Збройних сил України.