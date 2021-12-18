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СЬОГОДНІ Новини України

"Я поступово помру". Як живе скандальна викладачка Більченко після переїзду до РФ

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
18 грудня, 12:25
В закладинки
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Євгенія Більченко поскаржилася, що в РФ їй не дають працювати і цькують у Мережі. Вона заявила, що вже "не може так жити"
Більченко в РФ поскаржилася на цькування
Більченко в РФ поскаржилася на цькування / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальна викладачка Євгенія Більченко, яку звільнили з Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за любов до "русского міра", поскаржилася в Мережі, що і в РФ її не підтримали. Тепер росіяни цькують жінку.

Про це Більченко написала на своїй сторінці у Facebook.

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Травлять у Мережі

За її словами, росіяни були не дуже раді її переїзду, вони почали цькувати її в Мережі, розповсюджувати "пекельні статті, меми, віруси".

"Я не знала, наскільки це страшно і нестерпно. Я не витримаю другої хвилі цькування: я просто не хочу і не можу її витримувати. (…) Українські опоненти просто захлинаються від радості, що мене тут цькують. "Росія нищить своїх людей". Це настільки не так, що я не можу так зрадити світ, який люблю", – написала Більченко.

Професор додала, що коли жила в Україні, їй писали образи у Facebook, а після переїзду це почали робити росіяни у соцмережі РФ "Вконтакте".

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"Вибачте, але я не хочу жити. Я не можу так жити. Я намагалася. Чесно. Людина не може терпіти так довго таку сильну фізичну і моральну муку. (…) Мене більше не буде в Мережі довго, можливо ніколи, я намагаюся взяти курс на самознищення", – заявила Більченко.

Не беруть на роботу

Більченко зазначила, що в РФ, незважаючи на науковий ступінь, її не беруть викладати в університети. Також вона заявила, нібито у Росії їй не дозволяють писати вірші, виступати та продавати книги. У скандальної українки залишилося лише два останні київські замовлення: "величезні чужі дисертації за 15 тисяч рублів".

"Мене не лише викладати не беруть, мені забороняють дихати. Дихати – карається. За нагадування, що я була доктором наук, чекає покарання. Що я взагалі – професор, учений, у мене хоч щось є. Це знищується брудним чорним сміхом, ніби мене спалюють на вогнищі, і довкола всі регочуть", – написала Більченко.

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"Я поступово помру"

Євгенія Більченко розповіла також про проблеми зі здоров'ям – зараз має підозру на рак шийки матки. А грошей на лікування, за її словами, немає.

"Я не знаю, навіщо я доживаю. Коли лікар робив мені "Супутник" (вакцина РФ, – Ред.), він сказав, що, якщо я не лікуватиму ще хронічний сепсис, далі буде гірше, я поступово помру", – йдеться у публікації.

Як розпочався скандал?

Наприкінці січня студентка університету Драгоманова заявила, що кидає навчання через викладачку-сепаратистку. Вона розповіла, як Більченко називала війну Росії проти України "громадянською війною", а демократично обрану владу – неонацистським режимом.

Незабаром виявилося, що це не перші антиукраїнські заяви викладачки – кілька років тому вона заявила, що розчарувалась у Революції Гідності, а на Донбасі немає російських найманців.

Більченко розповіла сайту "Сьогодні" у лютому, що її усунули від викладання, керівництво вишу засудило слова професора та вирішувало питання про її звільнення. Незабаром її скоротили з усією кафедрою і Більченко поїхала до РФ.

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