Youtube слідом за РНБО заблокував ZIk, 112 і NewsOne

Канали є на відеохостингу, але їх перегляд заборонений в Україні

Станом на суботу, 24 квітня, Youtube заблокував в Україні три телеканали, які в лютому потрапили під санкції РНБО.

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Youtube-канали ZIk, 112 і NewsOne більше недоступні для перегляду. Вони заборонені в Україні.

Якщо ввести в пошуковику назву каналу, то його ще можна знайти, але на екрані відобразиться напис – "Цей канал недоступний у вашій країні".

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Поки що невідомо, чи працюють телеканали в іншій країні і чи зможе хтось їх подивитися.

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Нагадаємо, що ввечері 2 лютого президент Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України.

За словами глави держави, це було важке рішення, проте канали, що потрапили під санкції, фінансувалися Росією і займалися пропагандою.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство культури направило офіційний запит про блокування YouTube-каналів, які потрапили під санкції.

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