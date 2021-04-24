Youtube слідом за РНБО заблокував ZIk, 112 і NewsOne

Станом на суботу, 24 квітня, Youtube заблокував в Україні три телеканали, які в лютому потрапили під санкції РНБО.
Youtube-канали ZIk, 112 і NewsOne більше недоступні для перегляду. Вони заборонені в Україні.
Якщо ввести в пошуковику назву каналу, то його ще можна знайти, але на екрані відобразиться напис – "Цей канал недоступний у вашій країні".
Поки що невідомо, чи працюють телеканали в іншій країні і чи зможе хтось їх подивитися.
Нагадаємо, що ввечері 2 лютого президент Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України.
За словами глави держави, це було важке рішення, проте канали, що потрапили під санкції, фінансувалися Росією і займалися пропагандою.
Раніше ми повідомляли, що Міністерство культури направило офіційний запит про блокування YouTube-каналів, які потрапили під санкції.
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