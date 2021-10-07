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За день оголосили 16 підозр: нові подробиці у "справі Труханова"

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
7 жовтня, 12:12
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10 людей були безпосередньо учасниками злочинної організації, серед них мер Одеси Геннадій Труханов
НАБУ оголосило підозру Геннадію Трухановому і ще 15 людям.
НАБУ оголосило підозру Геннадію Трухановому і ще 15 людям. / Фото: Колаж: Сьогодні

НАБУ та САП викрили злочинну організацію в Одесі. 6 жовтня підозру оголосили 16 людям, серед яких мер міста Геннадій Труханов. Їх звинувачують в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси та розкраданні коштів.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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Хто під підозрою?

Слідство встановило, що 10 людей були учасниками злочинної організації, решта шість – співучасники вчинення інших злочинів.

Йдеться про:

  • керівника злочинної організації;
  • Одеського міського голову;
  • голову постійної Комісії з питань комунальної власності Одеської міської Ради (ОМР);
  • голову земельної комісії ОМР;
  • керівника Юридичного департаменту ОМР;
  • керівника департаменту комунальної власності ОМР;
  • заступника керівника департаменту комунальної власності ОМР;
  • трьох осіб, які виконували функції фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників злочинної організації.

Всі ці посади підозрювані обіймали на момент вчинення злочину.

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Крім них, про підозру повідомлено ще шести особам, яких учасники злочинної організації залучали до своїх дій:

  • заступнику Одеського міського голови,
  • колишньому керівнику одного з комунальних підприємств,
  • експрокурору Одеської області,
  • власникам компанії-забудовниці та її топменджерам.

Деякі з підозрюваних, в тому числі керівник злочинної організації, переховуються за межами України.

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Суть злочину

За даними НАБУ, учасники злочинної організації у змові з іншими людьми розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову.

Через ці дії упродовж 2016-2019 років ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн гривень.

Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи становить 689 млн гривень.

Підозра Труханову

Національне антикорупційне бюро України вручило підозру меру Одеси Геннадію Труханову 6 жовтня.

"Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр у рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурорів САП... Підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалася слідством, щоб у жодному разі не помилитися і нічого не пропустити", – розповіла генпрокурор України Ірина Венедіктова.

Вона додала, що всі ці люди причетні до злочинів, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

Раніше ми писали:

  • Хто такий "відомий одесит", про якого генпрокурор згадала у коментарі про оголошення підозру Труханова. "Сьогодні" для цього зв'язалося з правоохоронцями.
  • Також можливими підозрюваними став перший заступник директора департаменту комунальної власності Одеської мерії Олександр Ахмеров.

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