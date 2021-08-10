Розробляє закони в "ЛНР". За зраду судитимуть колишню українську суддю

В Краматорську будуть судити колишню суддю Апеляційного суду Луганської області за зраду. Працівники Територіального управління ДБР Краматорська заочно повідомили обвинуваченій про підозру.

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Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Справа

Слідчі встановили, що у 2014 році, після захоплення частини Луганської області російськими військами, суддя обласного апеляційного суду не переїхала на підконтрольну українській владі територію. Натомість вона почала активно працювати на самопроголошену владу в ОРДЛО.

У 2014 році вона увійшла до складу робочої групи невизнаної так званої "ЛНР", яка зайнялася розробкою місцевих законів. Вона прийняла участь у конкурсі на посаду в кваліфікаційну колегія суддів невизнаної "ЛНР" та "дослужилася" до посади заступника голови "Верховного суду ЛНР".

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Підозра

Колишній судді Апеляційного суду Луганської області заочно повідомлено про підозру:

у діях, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, особою, яка є представником влади;

у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньої змовою групою осіб;

у державній зраді.

Найтяжча стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Зрадники

Українські правоохоронці регулярно відловлюють тих, хто підпадає під поняття "зрадник України". Взимку Головне слідче управління СБ України завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо командира одного з підрозділів Національної гвардії. Його обвинувачують у передачі спецслужбам РФ військової інформації.

У 2018 році суд засудив до чотирьох років позбавлення волі військовослужбовця Нацгвардії за шпигунство на користь Росії.