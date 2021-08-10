Разрабатывает законы в "ЛНР". За измену будут судить бывшую украинскую судью

В Краматорске будут судить бывшую судью Апелляционного суда Луганской области за измену. Работники Территориального управления ГБР Краматорска заочно сообщили обвиняемой о подозрении.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований .

Дело

Следователи установили, что в 2014 году, после захвата части Луганской области российскими войсками, судья областного апелляционного суда не переехала на подконтрольную украинской власти территорию. Вместо этого она начала активно работать на самопровозглашенную власть в ОРДЛО.

В 2014 году она вошла в состав рабочей группы непризнанной так называемой "ЛНР", которая занялась разработкой местных законов. Она приняла участие в конкурсе на должность в квалификационную коллегия судей непризнанной "ЛНР", и "дослужилась" до должности заместителя председателя "Верховного суда ЛНР".

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Подозрение

Бывшей судье Апелляционного суда Луганской области заочно сообщено о подозрении:

в действиях, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, лицом, которое является представителем власти;

в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц;

в государственной измене.

Самая тяжелая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Предатели

Украинские правоохранители регулярно отлавливают тех, кто подпадает под понятие "предатель родины". Зимой Главное следственное управление СБ Украины завершило досудебное расследование в уголовном производстве по командиру одного из подразделений Национальной гвардии. Его обвиняют в передаче спецслужбам РФ военной информации .

В 2018 году суд приговорил к четырем годам лишения свободы военнослужащего Нацгвардии за шпионаж в пользу России.