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За шість днів війни Росії проти України загинули 17 поліцейських

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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1 березня, 17:18
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Всі – під час виконання службових завдань з протидії російському ворогу
В Україні загинули 17 поліцейських
В Україні загинули 17 поліцейських / Фото: Колаж: Сьогодні

За шість днів повномасштабної війни в Україні під час виконання службових обов'язків загинуло 17 поліцейських. Ще 50 працівниців поліції отримали тяжкі поранення, двоє – зникли безвісти.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

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Увесь особовий склад Національної поліції України цілодобово стоїть на своїх постах, щоб захищати державу та громадян.

Поліцейські спільно з військовослужбовцями, працівниками інших правоохоронних структур та територіальної оборони посилено охороняють правопорядок у регіонах, розшукують диверсантів та протидіють мародерству.

Окрім того, правоохоронці несуть службу на блокпостах, проводять перевірки документів і огляд транспортних засобів, допомагають водіям на дорогах.

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"На жаль, уже загинуло 17 поліцейських, 50 отримали поранення, 2 – безвісно зникли. Всі – під час виконання службових завдань з протидії російському ворогу", – йдеться в повідомленні.

Окупанти вбивають дітей

За даними міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, за шість днів війни в Україні російські військові обстріляли мирні квартали наших міст, стріляли в машини екстренної медичної допомоги, руйнували наші лікарні бомбами, не давали довезти ліки та продукти харчування в лікарні.

"Вбили вже 16 дітей (ще 45 дітей з різними ступенями поранень врятували наші медики)", – написав Ляшко.

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