Захворілих все більше і чого чекати після Нового року: все про COVID-ситуацію в Україні

В Україні 7 312 нових випадків COVID-19 зафіксовано 23 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники. Сайт "Сьогодні" зібрав останні новини.
Статистика за весь час пандемії в Україні
захворіло – 3 630 391 чоловік;
одужали – 3 393 420 чоловік;
- летальних випадків – 94 184;
- проведено ПЛР-тестування – 16 598 851.
Вчені спрогнозували розвиток COVID на початку 2022 року.
Національна академія наук спрогнозувала розвиток поширення COVID в Україні на початку 2022 року. Можливе зростання випадків зараження. Про це повідомляє прогноз НАН.
Середня кількість нових випадків в Україні зменшилася до 6610 людина на день, середня кількість смертей становить 287 смертей на день в середньому за останній тиждень, зазначили вчені.
"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) протягом тижня 22-28 грудня 2021 року та 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) – протягом тижня 29 грудня 2021 – 4 січня 2022", – йдеться у прогнозі.
В Україні діятимуть нові правила карантину
Посилення карантинних обмежень в Україні торкнеться насамперед невакцинованих громадян. Уряд йде такий крок, оскільки коронавірус не відступає. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Кількість захворювань у регіонах на добу
- м. Київ – 1211;
- Вінницька область – 201;
- Волинська область – 221;
- Дніпропетровська область – 231;
- Донецька область – 531;
- Житомирська область – 243;
- Закарпатська область – 279;
- Запорізька область – 303;
- Івано-Франківська область – 298;
- Київська область – 355;
- Кіровоградська область – 73;
- Луганська область – 59;
- Львівська область – 417;
- Миколаївська область – 198;
- Одеська область – 174;
- Полтавська область – 495;
- Рівненська область – 208;
- Сумська область – 228;
- Тернопільська область – 246;
- Харківська область – 259;
- Херсонська область – 77;
- Хмельницька область – 387;
- Черкаська область – 223;
- Чернівецька область – 117;
- Чернігівська область – 278.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.