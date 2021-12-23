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СЬОГОДНІ Новини України

Захворілих все більше і чого чекати після Нового року: все про COVID-ситуацію в Україні

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
23 грудня, 09:08
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Національна академія наук спрогнозувала розвиток поширення COVID в Україні на початку 2022 року
В Україні зросла кількість нових випадків
В Україні зросла кількість нових випадків / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 7 312 нових випадків COVID-19 зафіксовано 23 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники. Сайт "Сьогодні" зібрав останні новини.

Статистика за весь час пандемії в Україні

Вчені спрогнозували розвиток COVID на початку 2022 року.

Національна академія наук спрогнозувала розвиток поширення COVID в Україні на початку 2022 року. Можливе зростання випадків зараження. Про це повідомляє прогноз НАН.

Середня кількість нових випадків в Україні зменшилася до 6610 людина на день, середня кількість смертей становить 287 смертей на день в середньому за останній тиждень, зазначили вчені.

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"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) протягом тижня 22-28 грудня 2021 року та 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) – протягом тижня 29 грудня 2021 – 4 січня 2022", – йдеться у прогнозі.

В Україні діятимуть нові правила карантину

Посилення карантинних обмежень в Україні торкнеться насамперед невакцинованих громадян. Уряд йде такий крок, оскільки коронавірус не відступає. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Кількість захворювань у регіонах на добу

  • м. Київ – 1211;
  • Вінницька область – 201;
  • Волинська область – 221;
  • Дніпропетровська область – 231;
  • Донецька область – 531;
  • Житомирська область – 243;
  • Закарпатська область – 279;
  • Запорізька область – 303;
  • Івано-Франківська область – 298;
  • Київська область – 355;
  • Кіровоградська область – 73;
  • Луганська область – 59;
  • Львівська область – 417;
  • Миколаївська область – 198;
  • Одеська область – 174;
  • Полтавська область – 495;
  • Рівненська область – 208;
  • Сумська область – 228;
  • Тернопільська область – 246;
  • Харківська область – 259;
  • Херсонська область – 77;
  • Хмельницька область – 387;
  • Черкаська область – 223;
  • Чернівецька область – 117;
  • Чернігівська область – 278.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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