"Задокументуємо всі сповіді!" Суханов закликав українців розповідати свої історії війни

Розповідаємо, що таке музей "Голоси Мирних" і як можна поділитися своєю історією

Суханов закликав ділиться своїми історіями війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Український журналіст та ведучий соціального ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов став амбасадором музею пам’яті "Голоси Мирних", заснованого Фондом Ріната Ахметова.

Суханов звернувся до українців із закликом ділитися власними історіями, щоб задокументувати й зберегти досвід кожної мирної людини про трагічні події російської війни.

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"Я хочу, щоб ми всі пам’ятали цю трагедію. І не просто статистику, пам’ятали українську трагедію в історіях, в обличчях людей, які з нею зіткнулися. Разом з вами ми збиратимемо свідчення мирних, які постраждали від війни. Вони стануть частиною наймасштабнішого музею пам’яті", – розповів ведучий.

За словами журналіста, усі сповіді людей будуть задокументовані, щоб про цю трагедію українського народу пам’ятав увесь світ.

Розповісти свою власну історію можна на порталі музею "Голоси Мирних" або на безкоштовній гарячій лінії 0(800) 509 001.

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Суханов розповів історію Сергія Перебийноса, який втратив усю родину – дружину та двох дітей. Їх розстріляли з мінометів російські окупанти під час евакуації на мосту Ірпеня.

Родині Перебийносів вже вдруге довелося евакуюватися, вперше – з окупованого Донецька у 2014, другу евакуацію жінка з дітьми пережити не змогли.

"Голоси Мирних" – це онлайн музей пам’яті, заснований Фондом Ріната Ахметова ще в 2020 році.

Він створений, щоб документувати свідчення цивільного населення, досвід кожної мирної людини про трагічні події війни, яку Росія розв’язала проти України.

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Найпопулярніший фонд

За даними соціологічного опитування Info Sapiens, найпопулярнішим серед українців є Фонд Ріната Ахметова. Про те, що знають цей фонд, відповіли 94,3% людей.

На другому місці опинився Міжнародний комітет Червоного Хреста, про який згадали 70% опитаних. Серед лідерів також є Фонд Віктора Пінчука, названий 45,3% українців.

"Сьогодні" також писали, як Фонд Ріната Ахметова допомагає мешканцям Київської області, і розповідали, на яке житло можуть розраховувати люди, що втратили будинки через війну, і коли це станеться.