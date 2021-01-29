Закон про реєстрацію вакцин від COVID-19: у чому його важливість для України

Ухвалення Верховною Радою законопроєкту № 4613 щодо екстреного режиму медичного застосування вакцини від коронавірусної хвороби є важливим кроком, потрібним для старту вакцинації від COVID-19 і заборони на використання російських препаратів.

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Про це нардеп від партії "Слуга народу" і голова парламентського комітету з охорони здоров'я Михайло Радуцький пише у своєму Telegram-каналі.

Він пояснив, що за звичайних умов вчені роками розробляють нові вакцини. Однак в умовах пандемії процес значно прискорили: деякі етапи наукових досліджень здійснюються паралельно.

"Третя, остання, фаза клінічних випробувань жодної вакцини ще не завершена (на цій стадії випробування проводять у різних країнах на різних групах населення, щоб точно визначити ефективність її застосування). Екстрене медичне застосування дозволяє масово використовувати вакцину, не очікуючи завершення третьої фази випробувань. На цьому етапі вакцина вже має попередні результати щодо ефективності", – пише нардеп.

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"Слуга народу" каже, що між першим та другим читанням законопроєкту було проведено засідання комітету і розглянуто кілька принципових правок: чіткіше прописали, що екстрений режим буде застосовуватись не для всіх лікарських засобів, а винятково для вакцин від СOVID-19.

Радуцький додав, що також запроваджено заборону на використання екстреного режиму застосування для вакцини, розробленої у Російській Федерації. Це вже другий запобіжник, завдяки якому до України зможе потрапити лише дійсно якісна та перевірена продукція світових виробників.

Він нагадав, що торік Рада ухвалила законопроєкт № 4314, який дозволяє скоротити процедуру реєстрації вакцини від СOVID-19 до п’яти днів. Але за умови, що препарат схвалений регуляторами країн з жорсткою регуляторною політикою, а Росія до їхнього числа не відноситься.

"Однак є декілька шляхів, як цю заборону можна обійти. Наприклад, якщо одна з європейських країн, лояльних до РФ, схвалить російську вакцину, то теоретично вона зможе пройти прискорену процедуру реєстрації на території України", – каже голова комітету.

На його думку, РНБО України має прийняти політичне рішення про внесення російської вакцини до санкційного переліку.

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Нагадаємо, в Україні схвалили план вакцинації від коронавірусу на 2021 рік. Початися кампанія повинна вже в лютому.

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