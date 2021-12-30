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СЬОГОДНІ Новини України

Заборона російських книг в Україні та перевірка всіх райлікарень країни — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
30 грудня, 06:00
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На полиці книгарень України не потраплять деякі російські книги, а глава МВС Денис Монастирський анонсував перевірку всіх райлікарень країни
В Україні заборонили деякі російські видання, а Монастирський заявив, що в країні перевірять усі райлікарні/Колаж: "Сьогодні"
В Україні заборонили деякі російські видання, а Монастирський заявив, що в країні перевірять усі райлікарні/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Казки про армію РФ: Україна заборонила ввезення нових книг

Державний комітет України з телебачення та радіомовлення заборонив ввезення до нашої країни кількох видань, випущених у Росії. Під заборону потрапили дитячі книги російського видавництва "Видавничий дім Проф-Прес".

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Не всі книги потраплять на ринок України/Колаж: "Сьогодні"
Не всі книги потраплять на ринок України/Колаж: "Сьогодні"

У Тернополі жорстоко вбили пенсіонера та закидали тіло меблями

У Тернополі 55-річний опікун убив 77-річного пенсіонера. Небіжчик постійно звинувачував чоловіка в крадіжці грошей. Підозрюваний визнав, що причетний до злочину.

Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу/Колаж: "Сьогодні"
Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу/Колаж: "Сьогодні"

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В Україні перевірять усі райлікарні після трагічного інциденту у Косові

Після вибуху кисневого балону у Косівській райлікарні та подальшої пожежі, в Україні у всіх районних лікарнях перевірять дотримання пожежної безпеки. Голова МВС Денис Монастирський вимагає від керівників медичних установ організувати неухильне дотримання правил протипожежної безпеки.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зробив заяву/Колаж: "Сьогодні"
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зробив заяву/Колаж: "Сьогодні"

Хвороба перемогла: помер онкохворий хлопчик із Чернівців, мрію якого здійснили поліцейські

Помер хворий на рак 10-річний Сашкоіз Чернівців, чию мрію на початку 2021 року здійснили поліцейські. Він любив поліцію і вірив, що колись стане патрульним.

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Дитині було лише 10 років/Колаж: "Сьогодні"
Дитині було лише 10 років/Колаж: "Сьогодні"

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