Заборонити або залишити Tik Tok: тисячі українців звернулися до Зеленського стосовно популярної соцмережі

Після низки дитячих отруєнь і смертей з ознаками самогубств більше 2000 українців підписали петиції до президента Зеленському з вимог заборонити в нашій країні інтернет-сервіс для перегляду коротких відео Tik Tok. За останні три тижні на сайті президента з'явилися як мінімум 12 петицій, автори яких вимагають заборонити або хоча б обмежити Tik Tok.

Заборонити або заборонити забороняти?

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Одну з петицій уже підписали 2440 людей із необхідних 25 тисяч. Її автор – співробітник сфери освіти з Рівненської області Денис Олейников – звернувся до президента із закликом заблокувати додаток, тому що, за його словами, "останні події в Україні пов'язані з Tik Tok, і це викликає побоювання".

У коментарі для "Сьогодні" автор петиції розповів, що опублікувати таку вимогу на сайті президента його змусив небезпечний челлендж серед підлітків, які почали ковтати таблетки.

"Петиція набрала багато голосів через те, що я подав її в той день, коли почали з'являтися новини про небезпечне захоплення серед дітей", – каже Алейников.

Як виявилося, через 3 дні після опублікування цієї петиції з'явилася нова – зовсім протилежна за змістом. її автор Софія Орел виступила на захист програми та зажадала "заборонити забороняти Tik Tok". Софія вважає, що забороняти найлегше. Разом із тим вона порадила батькам більше часу приділяти своїм дітям. Автор петиції на сайті президента спробувала присоромити всіх, хто звинувачує інтернет-додаток.

"Спробуйте подивитися на суть проблеми і вирішити її, а не знищуйте ресурс, який багатьом людям приносить натхнення, – емоційно написала Софія Орел. – Чому всі ці люди (противники додатки – Авт.) Не хочуть брати на себе відповідальність і скидають її на соціальну мережу, у якій, нібито, був якийсь "небезпечний контент"? Дорослим людям варто більш відповідально ставитися до своїх дітей і їх утворення, при необхідності стежити за їхніми соцмережами. Ви – дорослі люди, які нахабно поширюють дезінформацію і звинувачують в цьому соцмережу. Це абсурд!"

Думка психолога: контент у соцмережах не є головною причиною самогубств підлітків

За словами авторитетного психолога, президента "Асоціації дитячих та сімейних психологів України" Сергія Красіна, контент в соцмережах не є головною причиною дитячих самогубств. Але він здатний підштовхнути до самогубства вже хвору людину.

"Є певний внутрішній стан, пов'язаний із попередніми подіями в житті, але прямо не стосується ні Тік Току, ні іншого каналу. Контент у соцмережі може бути останнім поштовхом, коли у підлітка вже є або майже є внутрішня готовність до дій", – говорить Сергій Красін.

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За даними поліції, за останній рік в Україні сталося понад 130 дитячих самогубств.

Нагадаємо, раніше поліція розповіла, за якими зовнішніми ознаками можна визначити, що дитина стала учасником так званих груп смерті в соцмережах.

Також повідомлялося про те, наскільки багато в інтернеті небезпечних спільнот. Подробиці – в сюжеті.

Відео: Сьогодні

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