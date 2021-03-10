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Засідання РНБО України перенесли: коли відбудеться і що обговорюватимуть

10 березня, 15:18

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Санкції проти зрадників і оборонне замовлення можуть стати головними темами зустрічі

Наступне засідання членів Ради нацбезпеки і оборони відбудеться раніше, аніж планувалося спочатку – не 12, а 11 березня, о 15:00.

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Про це повідомляє ZN.ua, посилаючись на власні джерела.

При цьому питання, які обговорюватимуться на порядку денному, поки що залишаються невідомими.

Допускається, що декілька громадян України можуть бути позбавлені військових та почесних звань за державну зраду та перехід на сторону Росії в конфлікті в Криму і на Донбасі. Наприкінці лютого санкції вже вводили проти 10 колишніх військовослужбовців, які зрадили Україну.

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Ще однією темою зустрічі може стати виконання державного оборонного замовлення та його доля в 2021 році.

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Нагадаємо, що 19 лютого Рада національної безпеки і оборони України ввів санкції щодо нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, заморозивши їхні банківські рахунки і заблокувавши їхні активи.

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Ще раніше під санкції потрапив інший нардеп Тарас Козак та його медіахолдинг "Новости", через що припинили своє мовлення телеканали "112", ZIK і NewsOne.

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