Засідання РНБО України перенесли: коли відбудеться і що обговорюватимуть

Санкції проти зрадників і оборонне замовлення можуть стати головними темами зустрічі

Наступне засідання членів Ради нацбезпеки і оборони відбудеться раніше, аніж планувалося спочатку – не 12, а 11 березня, о 15:00.

Реклама

Про це повідомляє ZN.ua, посилаючись на власні джерела.

При цьому питання, які обговорюватимуться на порядку денному, поки що залишаються невідомими.

Допускається, що декілька громадян України можуть бути позбавлені військових та почесних звань за державну зраду та перехід на сторону Росії в конфлікті в Криму і на Донбасі. Наприкінці лютого санкції вже вводили проти 10 колишніх військовослужбовців, які зрадили Україну.

Ще однією темою зустрічі може стати виконання державного оборонного замовлення та його доля в 2021 році.

Реклама

Нагадаємо, що 19 лютого Рада національної безпеки і оборони України ввів санкції щодо нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, заморозивши їхні банківські рахунки і заблокувавши їхні активи.

Відео: Сьогодні

Ще раніше під санкції потрапив інший нардеп Тарас Козак та його медіахолдинг "Новости", через що припинили своє мовлення телеканали "112", ZIK і NewsOne.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама