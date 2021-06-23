"Здорова Україна" не тільки для дітей. В Україні з'являться медичні чекапи і 873 спортмайданчиків

Програма "Здорова Україна", яку ініціював президент України Володимир Зеленський, передбачатиме роботу не тільки з дітьми, але й з іншими віковими категоріями. Над її концепцією працювали одразу три міністерства – охорони здоров'я, освіти, молоді та спорту, а також десятки фахівців з різних областей. Програма включає:

нову концепцію уроків фізкультури – цікавих, а отже популярних у дітей;

реформу шкільного харчування;

популяризацію спортивних секцій і гуртків;

для людей старше 55 років – так звані медичні чекапи – повні обстеження кожні два роки, а для деяких категорій – щорічно;

нові онлайн-додатки, якими можна користуватися під час занять спортом;

створення "активних парків" та сучасних спортмайданчиків з вільним доступом для кожного. Наприклад, до Дня незалежності одна з них з'явиться на території ВДНГ в Києві. По всій Україні вже заплановані локації для 873 таких майданчиків.

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Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Україна займає 115-те місце у світі за середньою тривалістю життя. Тому якісне медичне обслуговування та популяризація масового спорту за програмою "Здорова Україна" – саме те, чого давно потребує країна" , – зазначив Тимошенко.

За його словами, здоров'я – найцінніший ресурс українців. І до нинішнього моменту в країні не було жодної комплексної національної програми, яка передбачала б роботу з усіма віковими категоріями з єдиною метою – щоб люди жили довше і здоровіше.

Окремий напрямок президентської "Здорової України" – сучасна медицина. Для цього планується ввести планові медичні чекапи для осіб старше 55 років: два рази на рік (або частіше, при необхідності) можна буде проходити повне медичне обстеження.

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"Окремо в рамках програми "Велике будівництво" ми розбудовуємо і осучаснюємо десятки приймальних відділень у лікарнях по всій Україні. В результаті час надання першої медичної допомоги займає не кілька годин, а 20-30 хвилин. Адже сама Конституція визначає, що людина, її життя і здоров'я є найвищою соціальною цінністю", – додав Тимошенко.

Раніше Тимошенко, який є координатором програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляв, що протягом року реконструюють і побудують 80 стадіонів, 29 басейнів і 177 оновлених приймальних відділень.

Крім того, в 2021 році в Україні стартувала ще одна програма, ініційована президентом Володимиром Зеленським, – "Велика реставрація". В рамках цієї програми планується за три роки відновити 150 об'єктів культурної та історичної спадщини, а також прилеглу до них інфраструктуру.

А про те, як погані дороги впливають на людей, чи є в України гроші на масштабні ремонти, і багато іншого, дізнавайтеся в репортажі-розслідуванні "Слідами Великого будівництва":