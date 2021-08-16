Зеленський нагороджуватиме людей-"легенд" золотою квіткою (фото)

Президент Володимир Зеленський підписав указ №362/2021, яким затвердив Положення про відзнаку "Національна легенда України", раніше ним введену, малюнок цієї нагороди і малюнок зразка бланка диплома до неї.
Про це повідомила прес-служба президента.
Згідно з документом, цієї нагороди удостоюються громадяни України, іноземці чи особи без громадянства:
- за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові;
- вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я;
- за активну благодійну та громадську діяльність.
Як виглядатиме нагорода
Відзнаку виготовлятимуть із золота у вигляді квітки, пелюстки якого покриті синьою і жовтою емаллю.
У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.
Нагородження відзнакою "Національна легенда України" відбуватиметься за указом президента щорічно з нагоди Дня Незалежності.
Носити нагороду-квітка слід на грудях зліва, а за наявності інших державних нагород розміщувати нижче знаків на колодках (стрічках) і після зірок орденів.
Нагадаємо, в березні з нагоди Дня українського добровольця президент Володимир Зеленський удостоїв державними нагородами добровольців.
Ми також писали, що президент Володимир Зеленський нагородив 12-річну дівчинку Тетяну Тулайдан із Закарпаття за героїчний вчинок – під час повені вона врятувала молодшого брата і ще трьох дітей.