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Зеленський підписав указ щодо створення Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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2 березня, 23:24
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Указ набирає чинності з дня його оприлюднення
Указ був підписаний Зеленським 2 березня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Указ був підписаний Зеленським 2 березня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо створення Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань, який допомагатиме громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Відповідний указ з'явився на сайті президента.

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Деталі

Головою Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань став керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

До складу Координаційного штабу входять заступник керівника Офісу президента України з питань регіональної політики, заступник керівника Офісу президента України з питань соціальної політики та охорони здоров'я, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, по одному представнику від Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціальної політики України, радник заступника керівника Офісу президента України з питань регіональної політики.

Висвітлення діяльності Координаційного штабу поклали на радника керівника Офісу президента України з питань комунікацій Дарію Зарівну.

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Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Указ президента про безвіз

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для іноземців, які хочуть вступити до Інтернаціонального легіону оборони України".

"Запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором", — йдеться в указі.

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