Зеленський підписав указ про безвіз для іноземців, які хочуть вступити до Інтернаціонального легіону оборони України

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ Про тимчасове запровадження безвізового режиму для іноземців, які хочуть вступити до Інтернаціонального легіону оборони України.
Указ з'явився на сайті президента України.
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"Запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором", — йдеться в указі.
Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.
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Що відбувається 28 лютого
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. Від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.
- Окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять з укриттів.
- Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч людей.
- ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки Російської Федерації.
- Комендантська година у Києві відсьогодні, 28 лютого, триватиме з 20:00 до 07:00, повідомили у КМДА.