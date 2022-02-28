Зеленський підписав указ про безвіз для іноземців, які хочуть вступити до Інтернаціонального легіону оборони України

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ Про тимчасове запровадження безвізового режиму для іноземців, які хочуть вступити до Інтернаціонального легіону оборони України.

Указ з'явився на сайті президента України.

"Запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором", — йдеться в указі.