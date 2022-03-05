Зеленський виступить по відеозв'язку на засіданні Сенату США

Засідання пройде в суботу, 5 березня

Посольство США в Україні організує відеодзвінок Зеленського/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступить по відзеозв'язку на засіданні Сенату Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Голос Америки.

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"Очікується, що президент України Володимир Зеленський виступить по Zoom на засіданні Сенату США. За інформацією агентства "Рейтер", посольство США в Україні організовує відеодзвінок Зеленського в суботу, 5 березня", — йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів

У період з 24 лютого до 4 березня українські захисники знищили:

Особовий склад — 9 166;

Літаки — 33;

Вертольоти — 37;

Танки — 251

Бойові броньовані машини (ББМ) — 939;

Засоби ППО — 18;

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 50;

Автомобільна техніка — 404;

Цистерни ПММ — 60;

Артсистеми — 105;

БПЛА ОТР (безпілотники) — 3;

Легкі швидкісні катери — 2.

Також командування Повітряних Сил ЗСУ заявило, що 4 березня російські окупанти втратили три штурмовики Су-25. Два з них в Чернігівській області, і один — під Волновахою. До того ж у свій останній політ сьогодні вирушили ще три вертольоти російських військ.

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