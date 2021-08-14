Жан Беленюк подякував українцям за підтримку

Опинившись вранці в п'ятницю в центрі расистського скандалу Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк подякував українцям за ту підтримку, яку він отримав на протязі всього наступного дня.
Про це спортсмен повідомил на своїй сторінці у Фейсбук .
Схоже на провокацію: політики й експерти відреагували на расистський скандал з Беленюком
"Дякую всім, хто пише слова підтримки, отримав сотні дзвінків, але вже нема сил щось коментувати. Зі мною все Ок! Хочу відпочити!... Я люблю свою країну,вона мені дала все що маю і ніхто мене не змусить кудись поїхати, а неадеквати існують абсолютно скрізь!", – написав спортсмен-нардеп.
За словами Беленюка, до розслідування інциденту підключився особисто глава МВС Денис Монастирський. У нардепа оперативно взяли свідчення і почали розслідування.
Реакція
Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на расистську провокацію проти нардепа від "Слуги народу" і олімпійського чемпіона Жана Беленюка, якого в центрі Києва намагалися спровокувати на конфлікт.
Однопартійці борця один за одним висловлюють йому свою підтримку .
Навколо інциденту
- Сьогодні вранці народний депутат від "Слуги народу" і олімпійський чемпіон Жан Беленюк написав у себе на сторінці в Фейсбук, що невідомі влаштували проти нього расистську провокацію і намагалися спровокувати на конфлікт.
- Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на расистську провокацію проти однопартійця.
- Національна поліція Україна повідомила на своїй сторінці в Фейсбук , що вони встановлюють обставини події та причетних осіб.
- Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України.