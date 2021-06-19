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Спека до +33 градусів і грози: прогноз погоди на найближчі дні

19 червня 2021 19:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Незважаючи на зливи та дощі синоптики прогнозують теплу погоду – де буде спекотно

Синоптики дали свіжий прогноз погоди на найближчі дні. Незважаючи на те, що на вихідних в Україні дощитиме, але спека не вщухне. А з понеділка українців взагалі чекає спекотна і сонячна погода.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру .

У неділю, 20 червня, дощі накриють більшість областей України – сухо буде хіба що на півночі, сході, в Київській, Полтавській областях та в Криму. Температура повітря 25-31 градус.

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У понеділок, 21 червня, дощі вщухнуть. Невеликі опади можливі лише в деяких західних областях. Температура 25-30 градусів, в Києві до +32.

У вівторок, 22 червня, в Україні буде дуже спекотно. На сході і півночі до +33, у Києві до +32. В інших областях 28-30 градусів. Дощі знову повернуться і заллють захід, південь, і практично весь центр країни, в тому числі і Київ.

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У середу, 23 червня, дощі в західних, південних і центральних областях. Температура 27-30 градусів, в Києві до +32, на сході до +33.

А в четвер, 24 червня, негода накриє практично всю Україну. Сонячно і сухо буде лише в Харкові, Луганську та Донецьку. Але спека нікуди не піде – температура повітря 27-31 градус, в Києві 30-32 градуси, а на сході до +33.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко розповідала, що вперше за 10 років Україні не загрожує посуха. Гідрометцентр проаналізував умови, в яких розвиваються ранні зернові, овочі та фрукти врожаю 2021 року.

Дивіться також фото і відео негоди на півдні країни:

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