Спека і зливи: чого чекати від погоди в Україні 5 червня (карта)

У суботу, 5 червня, в більшості регіонів синоптики очікують сонячну погоду, тільки в деяких областях прогнозуються опади.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході країни прогнозуються зливи з грозами, при цьому вдень температура сягатиме від 20 до 22 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 12 градусів.
У центрі України синоптики опадів не прогнозують, середня температура буде коливатися в межах 20 градусів вдень, а вночі очікується від 10 до 13 градусів.
У східній частині країни очікуються незначні опади. При цьому вдень середня температура буде трохи нижче, ніж в більшості регіонів – від 16 до 18 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 12 градусів.
На півдні країни вдень буде сонячно і без опадів. Вдень температура буде досягати позначки +23 градуси, а вночі очікується до 12 градусів.
А тим часом в перший день літа Карпати замело снігом.
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