Спека спаде, але дощі будуть щодня: прогноз погоди до кінця тижня

Синоптики дали прогноз до 5 липня і розповіли, де буде найпрохолодніше і в яких областях буде менше дощів

Липень в Україні почнеться із щоденних дощів, а температура повітря коливатиметься від комфортних 22 градусів до +30 в деяких областях. До кінця тижня спека спаде майже у всіх областях.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У четвер, 1 липня, найсвіжіше буде на заході країни, 22-27 градусів. У центральних і північних областях 27-29, а на півдні і сході до +31. Дощі будуть всюди, крім сходу, Запорізької, Херсонської областей та Криму. Також вдень місцями град і шквали 15-20 м/с.

У п'ятницю, 2 липня, заливати буде всю Україну. У західних областях будуть комфортні 22-25 градусів, на півночі, півдні та в центрі 26-29, а на сході до +32. У Києві гроза та до +29.

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У суботу, 3 липня, погода особливо не зміниться: та ж температура повітря, що і в п'ятницю, і всюди дощі.

У неділю, 4 липня, дощі підуть із заходу країни – там буде сухо і сонячно. В інших областях дощі з грозами. Температура на заході 23-25 градусів, у центрі, на півночі і півдні 25-27, на сході до +31.

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У понеділок, 5 липня, в усіх областях дощі і температура 25-27 градусів. На заході буде опускатися до 23 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в окупованому Криму продовжують боротися з наслідками стихії, що обрушилася на півострів минулого тижня. Але до цього додався ще потужний смерч, який пошкодив будівлі.

Зазначимо, що червень в Україні видався і дощовитим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей щодня заливали дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонці було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати у липні.