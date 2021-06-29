Спека повертається: прогноз погоди на 29 червня (карта)

Як завжди, пощастить не всім, у низці областей як і раніше обіцяють грози, але холодно не буде нікому

В Україну після кількох комфортних днів повертається спека. У вівторок, 29 червня, середня температура по країні зросте на кілька градусів, а грози поступово зсуваються на північ.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві в перший робочий день цього тижня температура знову сягне майже 30 градусів, також у столиці обіцяють грозу.

Трохи прохолодніше, але не менш дощитиме буде в північних Чернігівській і Сумській областях, а також у Житомирі. Скрізь обіцяють грози.

Лити і гуркотіти, як і раніше, буде і на сході. Там також стане спекотніше – 26-28 градусів тепла.

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А ось на заході в більшості областей відновиться суха і спекотна погода – 26-28 градусів і без опадів. Не пощастило, щоправда, прикордонним Закарпатській та Чернівецькій областям – там знову грози.

Зате на півдні туристи нарешті зможуть сповна насолодитися відпочинком біля моря – 28-30 градусів і без опадів.

Нагадаємо, червень в Україні видався дощовим і спекотним – перші два тижні країну заливали дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" спека. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати в липні.

Ми також повідомляли, що Україна готується зустрітися з антициклоном Afra, а це значить, що в більшості областей переважатиме суха погода.

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Тим часом під Києвом випав град розміром з яйце.