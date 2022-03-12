Мешканці Мелітополя вимагають повернути викраденого окупантами мера (відео)

Сотні мешканців міста скандували "Поверніть Федорова"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі кілька сотень місцевих жителів вийшли на акцію на підтримку мера міста Івана Федорова, якого захопили російські військові.

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", мітингувальники зібралися біля будівлі райдержадміністрації, де розташувалися росіяни. Мітингувальники скандували "Свободу меру", "Поверніть Федорова", а також, звертаючись до окупантів, вигукували "Додому".

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Нагадаємо, 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці із ворогом. Під час викрадення йому надягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

Зеленський вимагає звільнити Федорова

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагає негайно звільнити мера Мелітополя та забезпечити повну безпеку всім представникам української місцевої влади.

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