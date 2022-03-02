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Живуть без води та світла у підвалах: Росія не дає евакуювати українців із Волновахи

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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2 березня, 20:38
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Евакуювати вдалося не так багато українців
Українці не можуть виїхати із Волновахи
Українці не можуть виїхати із Волновахи / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку російського вторгнення з Волновахи та частково Волноваського району евакуювали 496 осіб, у тому числі 100 дітей та троє людей з інвалідністю.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці Facebook розповів про те, як зараз ситуація в регіоні.

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"Російські війська рівняють Волноваху із землею вже п'ятий день поспіль. У місті немає води, електрики, газу. Люди сидять у підвалах. Окупанти не дають можливості вивезти їхнім зеленим гуманітарним коридором. Використовуємо будь-яку нагоду, щоб допомогти людям", – розповів Кириленко.

Сьогодні із Волновахи вивезли близько 200 мешканців. Він додав, що окупанти не лише не дають гуманітарного "зеленого коридору" для евакуації, а ще й розстрілюють тих, хто намагається виїхати самостійно.

За його словами, кардинально змінити ситуацію можна буде лише після того, як російські окупаційні війська припинять вогонь на знищення міста.

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"Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій з проханням втрутитися і тиснути на окупанта з вимогою припинити вогонь", – сказав він.

Ситуація у Волновасі

Евакуаційний транспорт, відправлений вранці 28 лютого до Волновахи, щоб вивезти людей, доки не дістався місця призначення – колона потрапила під обстріл російських "Градів".

27лютого українські військовослужбовці відбили Волноваха. Сильно постраждала інфраструктура міста, є убиті цивільні. У людей розряджено телефони. Зв'язок поганий. Центральна районна лікарня працює. на генераторах. Але швидкі не виїжджають, бо небезпечно.

Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

В Харків в'їхали кілька одиниць легкої броньованої техніки супротивника, але його вже зустріли вогнем наші захисники.

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