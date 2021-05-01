Русский
$ 27,75
33,64
  1. Новини України

Життя переможе смерть. Зеленський тепло привітав українців з Великоднем (відео)

1 травня, 19:18

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент побажав співвітчизникам здоров'я, сил, добра, великої радості, надії, любові, злагоди в сім'ях та достатку, а Україні – миру

Світле свято Великодня символізує перемогу життя над смертю, тому цьогоріч українці відзначають його вдома, заявив президент Володимир Зеленський у своєму привітанні.

Реклама

Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

"Це велике свято символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги відзначаємо Великдень вдома. Однак в цьому для нас немає нічого страшного, сумного, тим паче – гріховного. Перед усім, тому, що це і є виконання християнського боргу, а саме – турботи і любові до ближнього", – сказав Зеленський.

У своєму привітанні президент не оминув увагою і військових з лікарями.

В тренді
Україну заллють дощі, але не всю: кому пощастить з погодою на Великдень

"Ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій у боротьбі за мир. Або на медичному чергуванні біля ліжок з хворими в боротьбі за здоров'я, в боротьбі за життя", – зазначив глава держави.

Реклама

Зеленський побажав українцям, щоб їхні близькі були здоровими, сил і добра для великих справ і звершень, а також великої радості, надії, любові, злагоди в сім'ях та достатку, а Україні – "великого миру".

Нагадаємо, що раніше цього дня в Україні приземлився літак з Благодатним вогнем на борту.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)Україна
У Запоріжжі дитина випала з другого поверху дитсадка: що загрожує виховательці (оновлено)
У Запоріжжі дитина випала з другого поверху дитсадка: що загрожує виховательці (оновлено)Запоріжжя
На Україну насувається потужний циклон. Де чекати дощів і гроз (карта)
На Україну насувається потужний циклон. Де чекати дощів і гроз (карта)Україна
Ціни на огірки злетіли вдвічі – чому так і що буде далі
Ціни на огірки злетіли вдвічі – чому так і що буде даліЕкономіка
Букмекерство – вид дозвілля та розваг, де можна проявити навички з математики та логіки
Букмекерство – вид дозвілля та розваг, де можна проявити навички з математики та логікиУкраїна
Вся наглядова рада
Вся наглядова рада "Нафтогазу" подала у відставку (оновлено)Економіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти