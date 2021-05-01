Життя переможе смерть. Зеленський тепло привітав українців з Великоднем (відео)

Світле свято Великодня символізує перемогу життя над смертю, тому цьогоріч українці відзначають його вдома, заявив президент Володимир Зеленський у своєму привітанні.

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Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

"Це велике свято символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги відзначаємо Великдень вдома. Однак в цьому для нас немає нічого страшного, сумного, тим паче – гріховного. Перед усім, тому, що це і є виконання християнського боргу, а саме – турботи і любові до ближнього", – сказав Зеленський.

У своєму привітанні президент не оминув увагою і військових з лікарями.

"Ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій у боротьбі за мир. Або на медичному чергуванні біля ліжок з хворими в боротьбі за здоров'я, в боротьбі за життя", – зазначив глава держави.

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Зеленський побажав українцям, щоб їхні близькі були здоровими, сил і добра для великих справ і звершень, а також великої радості, надії, любові, злагоди в сім'ях та достатку, а Україні – "великого миру".

Нагадаємо, що раніше цього дня в Україні приземлився літак з Благодатним вогнем на борту.