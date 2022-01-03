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СЬОГОДНІ Новини України

Зими вже не буде? Де завтра в Україні чекати 11 градусів тепла (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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3 січня, 16:00
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Також у країні прогнозують опади та вітер на деяких територіях
Температура в Україні на 4 січня / Колаж "Сьогодні"
Температура в Україні на 4 січня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 4 січня, у більшості областей України очікується тепла погода, а також рвучкий вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Де буде тепло

Протягом дня температура повітря буде коливатися від +2 до +6 градусів. У західній та південній частинах потеплішає до +8. У Криму буде максимум 11 градусів.

Свіже буде на півночі та північному сході. Там стовпчики термометрів будуть від 2 морозу до 2 тепла.

В Україні вітер переважно південно-західного напрямку, поривчастий, інколи ж із штормовими поривами до 15-20 м/с.

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Де будуть опади

Найближчої ночі випаде дощ із мокрим снігом. Завтра вдень дощ пройде у західних областях, а також в окремих районах півночі.

Погода в Україні на 4 січня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 4 січня. Фото: Наталки Діденко

Якою буде зима

Якщо розглянути по сезонам, січень очікується контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий, малосніжний, а ось друга половина морозна і зі снігопадами.

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Лютий холодний, сніжний із сильними морозами у другій половині. У середині місяця снігові бурани, а наприкінці тріскучі морози, сніг. Під кінець – потепління та мокрий сніг.

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