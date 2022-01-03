Зими вже не буде? Де завтра в Україні чекати 11 градусів тепла (карта)

Завтра, 4 січня, у більшості областей України очікується тепла погода, а також рвучкий вітер.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Де буде тепло
Протягом дня температура повітря буде коливатися від +2 до +6 градусів. У західній та південній частинах потеплішає до +8. У Криму буде максимум 11 градусів.
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Свіже буде на півночі та північному сході. Там стовпчики термометрів будуть від 2 морозу до 2 тепла.
В Україні вітер переважно південно-західного напрямку, поривчастий, інколи ж із штормовими поривами до 15-20 м/с.
Де будуть опади
Найближчої ночі випаде дощ із мокрим снігом. Завтра вдень дощ пройде у західних областях, а також в окремих районах півночі.
Якою буде зима
Якщо розглянути по сезонам, січень очікується контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий, малосніжний, а ось друга половина морозна і зі снігопадами.
Лютий холодний, сніжний із сильними морозами у другій половині. У середині місяця снігові бурани, а наприкінці тріскучі морози, сніг. Під кінець – потепління та мокрий сніг.
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