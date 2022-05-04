Значення перемоги України над російським імперіалізмом та нацизмом обговорять на Київському безпековому форумі

Нова дискусія відбудеться в День перемоги над нацизмом 1945 року

Нова дискусія КБФ відбудеться в День перемоги над нацизмом у 1945 році

8 травня 2022 року відбудеться нова онлайн-дискусія Київського безпекового форуму в рамках воєнного циклу "Боротьба за Україну".

В День перемоги над нацизмом 1945 року обговорять міжнародне значення перемоги України над російським імперіалізмом та нацизмом.

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Київський безпековий форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – провідна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Учасники дискусії:

Посол Майкл Карпентер , постійний представник США при Організації з безпеки і співробітництва у Європі

, постійний представник США при Організації з безпеки і співробітництва у Європі Тімоті Снайдер , письменник та історик, професор Єльського університету, постійний член Інституту гуманітарних наук у Відні

, письменник та історик, професор Єльського університету, постійний член Інституту гуманітарних наук у Відні Енн Епплбаум , письменниця та історик, лауреатка Пулітцерівської премії 2004 року

, письменниця та історик, лауреатка Пулітцерівської премії 2004 року Карл Більдт , прем’єр-міністр Швеції у 1991-1994 роках, міністр закордонних справ у 2006-2014 роках

, прем’єр-міністр Швеції у 1991-1994 роках, міністр закордонних справ у 2006-2014 роках Арсеній Яценюк , прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, Голова Київського Безпекового Форуму

, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, Голова Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму

Які питання обговорять у дискусії:

Що для світу означає боротьба і перемога України над агресією Росії?

Чи здатне людство приборкати агресію таких тираній, як режим Путіна?

Яким чином вплине спільна перемога демократій світу на майбутнє міжнародних відносин?

Трансляція відбудеться о 21:00-21:45 за київським часом на сторінках КБФ та на нашому сайті

Цикл дискусій "Боротьба за Україну" був ініційований форумом з перших тижнів війни Росії проти нашої держави.

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Участь в цих онлайн подіях взяли заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, колишній командувач Збройних сил Сполучених Штатів генерал Девід Петреус, авторитетні американські дипломати Деніел Фрід і Майкл МакФол, німецький політик Норберт Реттґен, голова Комітету Верховної Ради з інтеграції до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, колишня міністерка фінансів України Наталя Яресько, колишній керівник і реформатор НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.