35 тысяч заражений COVID-19 и гриппом в сутки: Минздрав дал худший прогноз

В конце октября – начале ноября в Украине могут фиксировать до 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости COVID-19 и гриппом.

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Об этом и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил в комментарии РБК-Украина.

"Худший сценарий, который был посчитан, он состоит в 35 тысячах суточного количества случаев заболевания", – сказал Кузин и добавил, что сценарий в 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки вполне реалистичный.

"Сейчас очень трудно делать какие-то точные прогнозы, но прогнозы относительно суточного количества в 20 тысяч вполне реальны. Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тысяч вполне реальна", – добавил Кузин. По его словам, при текущем сценарии такие цифры возможны спустя три-четыре недели.

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Ранее сообщалось, что Минздрав ожидает пик эпидемии COVID-19 в Украине в конце ноября.

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Также напомним, что главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что система здравоохранения справится, если за сутки будет не больше 10 тысяч новых заразившихся.

По последним данным, в Украине инфекцию подтвердили у 303 638 человек. Умерли 5673 человека. Вылечить от COVID-19 удалось 126 489 инфицированных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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