Антирекорд по заболевшим и смерти из-за "Омикрона": какая ситуация с COVID-19 в Украине

В Украине за сутки выявили более 32 тысяч новых больных COVID-19. В красной зоне карантина остаются два региона. Читайте в материале "Сегодня", как растет заболеваемость и агрессивен ли "Омикрон".
Данные за сутки
За сутки 26 января в Украине зафиксировали 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни – это самая большая цифра с начала пандемии. Из них детей – 4 847, медработников – 797, сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 3 016 человек;
- летальных исходов – 154;
- выздоровело – 5 237 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 946 202 человека;
- выздоровело – 3 601 952 человека;
- летальных исходов – 99 738;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 756 198.
Карантинные зоны в Украине
Сейчас в красную зону карантина входят следующие области:
- Ровенская
- Ивано-Франковская
В оранжевой карантинной зоне находятся следующие области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Львовская,
- Одесская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Черновицкая.
Все остальные регионы входят в желтую зону карантина.
Слабее ли "Омикрон"
О том, что "Омикрон" слабее и не так агрессивен, свидетельствуют и цифры. В Киевской школе экономики, где моделируют варианты развития волны коронавируса, отмечают: количество госпитализированных на треть меньше, чем при предыдущем штамме. Меньше и смертность, но прогнозируют, что она все-таки увеличится, когда Украина выйдет на пик заболеваемости в феврале.
"Это 45 тысяч выявленных случаев в среднем за сутки. А за отдельные сутки, мы ожидаем, количество выявленных случаев может достичь 55 тысяч. Ожидаем, что пик смертности будет на треть меньше, чем пик волны "Дельта", — говорит руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Но рассчитать, когда закончится пандемия, — математически не могут. Не берутся прогнозировать скорый конец коронавируса и израильские врачи, при том, что в стране максимальное количество вакцинированных. Пока же думают все же смягчить карантинные меры и разрешить ходить без масок, как это сделали в Британии.
"Нет смысла ограничений, когда есть столь быстрый поток инфицированных. Если маски "Омикрон" не сдерживают, то зачем их тогда носить?", — отметил врач Борис Брыль.
В Украине пока ограничений не отменяют — маски, дистанция и COVID-сертификаты обязательны. Как надолго – зависит от того, как пройдем волну "Омикрона".