Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже ✈ Новые правила въезда в ЕС
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Антирекорд по заболевшим и смерти из-за "Омикрона": какая ситуация с COVID-19 в Украине

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 января, 11:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Всего за время пандемии 99 738 человек умерли
В стране продолжается новая COVID-волна
В стране продолжается новая COVID-волна / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за сутки выявили более 32 тысяч новых больных COVID-19. В красной зоне карантина остаются два региона. Читайте в материале "Сегодня", как растет заболеваемость и агрессивен ли "Омикрон".

Данные за сутки

За сутки 26 января в Украине зафиксировали 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезниэто самая большая цифра с начала пандемии. Из них детей – 4 847, медработников – 797, сообщает пресс-служба Минздрава.

Реклама

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 016 человек;
  • летальных исходов – 154;
  • выздоровело – 5 237 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 946 202 человека;
  • выздоровело – 3 601 952 человека;
  • летальных исходов – 99 738;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 756 198.

Карантинные зоны в Украине

Сейчас в красную зону карантина входят следующие области:

Реклама
  • Ровенская
  • Ивано-Франковская

В оранжевой карантинной зоне находятся следующие области:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Черновицкая.

Все остальные регионы входят в желтую зону карантина.

Слабее ли "Омикрон"

О том, что "Омикрон" слабее и не так агрессивен, свидетельствуют и цифры. В Киевской школе экономики, где моделируют варианты развития волны коронавируса, отмечают: количество госпитализированных на треть меньше, чем при предыдущем штамме. Меньше и смертность, но прогнозируют, что она все-таки увеличится, когда Украина выйдет на пик заболеваемости в феврале.

Реклама

"Это 45 тысяч выявленных случаев в среднем за сутки. А за отдельные сутки, мы ожидаем, количество выявленных случаев может достичь 55 тысяч. Ожидаем, что пик смертности будет на треть меньше, чем пик волны "Дельта", — говорит руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Но рассчитать, когда закончится пандемия, — математически не могут. Не берутся прогнозировать скорый конец коронавируса и израильские врачи, при том, что в стране максимальное количество вакцинированных. Пока же думают все же смягчить карантинные меры и разрешить ходить без масок, как это сделали в Британии.

"Нет смысла ограничений, когда есть столь быстрый поток инфицированных. Если маски "Омикрон" не сдерживают, то зачем их тогда носить?", — отметил врач Борис Брыль.

В Украине пока ограничений не отменяют — маски, дистанция и COVID-сертификаты обязательны. Как надолго – зависит от того, как пройдем волну "Омикрона".

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Днепре задержали солдата, устроившего кровавую стрельбу (фото) – обновлено Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Больше 20 грн за проезд! Рассказываем, подорожают ли маршрутки в Киеве Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Украину идет потепление! Синоптики порадовали прогнозом Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
27 января. Льюис Кэрролл. 190 лет назад в Британии появился на свет математик, философ и писатель, автор всемирно известных произведений «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»…
История дня - за минуту
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

146 820

заболело за неделю в Украине

+103%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.8

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

32.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять