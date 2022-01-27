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СЬОГОДНІ Новини України

Антирекорд за кількістю хворих та смертей через "Омікрон": яка ситуація з COVID-19 в Україні

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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27 січня, 11:18
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Усього за час пандемії 99 738 людей померло
У країні продовжується нова COVID-хвиля
У країні продовжується нова COVID-хвиля / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за добу виявили понад 32 тисячі нових хворихна COVID-19. У червоній зоні карантину залишаються два регіони. Читайте у матеріалі "Сьогодні", як зростає захворюваність та чи агресивний "Омікрон".

Дані за добу

За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби це найбільша цифра з початку пандемії. З них дітей – 4 847, медпрацівників – 797, повідомляє пресслужба МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3016 осіб;
  • летальних наслідків – 154;
  • одужало – 5 237 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 3 946 202 особи;
  • одужало – 3 601 952 особи;
  • летальних наслідків – 99738;
  • проведено ПЛР-тестування – 17756198.

Карантинні зони в Україні

Зараз до червоної зони карантину входять такі області :

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  • Рівненська
  • Івано-Франківська

У помаранчевій карантинній зоні знаходяться такі області:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Запорізька,
  • Львівська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Чернівецька.

Решта регіонів входять до жовтої зони карантину.

Чи слабкіший "Омікрон"

Про те, що "Омікрон" слабкіший і не такий агресивний,свідчать і цифри. У Київській школі економіки, де моделюють варіанти розвитку хвилі коронавірусу, зазначають: кількість госпіталізованих на третину менша, ніж за попереднього штаму. Менша і смертність, але прогнозують, що вона все-таки збільшиться, коли Україна вийде на пік захворюваності у лютому.

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"Це 45 тисяч виявлених випадків у середньому за добу. А за окрему добу, ми очікуємо, кількість виявлених випадків може досягти 55 тисяч. Очікуємо, що пік смертності буде на третину меншим, ніж пік хвилі "Дельта", – говорить керівник центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Але розрахувати, коли закінчиться пандемія, – математично не можуть. Не беруться прогнозувати швидкий кінець коронавірусу й ізраїльські лікарі, при тому що в країні максимальна кількість вакцинованих. Поки що ж думають все-таки пом'якшити карантинні заходи й дозволити ходити без масок, як це зробили в Британії.

"Немає сенсу обмежень, коли є такий швидкий потік інфікованих. Якщо маски "Омікрон" не стримують, то навіщо їх тоді носити?" – зазначив лікар Борис Бриль.

В Україні поки що обмежень не скасовують — маски, дистанція та COVID-сертифікати обов'язкові. Як надовго – залежить від того, як пройдемо хвилю "Омікрону".

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