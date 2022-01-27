Антирекорд за кількістю хворих та смертей через "Омікрон": яка ситуація з COVID-19 в Україні

В Україні за добу виявили понад 32 тисячі нових хворихна COVID-19. У червоній зоні карантину залишаються два регіони. Читайте у матеріалі "Сьогодні", як зростає захворюваність та чи агресивний "Омікрон".
Дані за добу
За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби – це найбільша цифра з початку пандемії. З них дітей – 4 847, медпрацівників – 797, повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 3016 осіб;
- летальних наслідків – 154;
- одужало – 5 237 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 946 202 особи;
- одужало – 3 601 952 особи;
- летальних наслідків – 99738;
- проведено ПЛР-тестування – 17756198.
Карантинні зони в Україні
Зараз до червоної зони карантину входять такі області :
- Рівненська
- Івано-Франківська
У помаранчевій карантинній зоні знаходяться такі області:
- Вінницька,
- Волинська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Львівська,
- Одеська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Чернівецька.
Решта регіонів входять до жовтої зони карантину.
Чи слабкіший "Омікрон"
Про те, що "Омікрон" слабкіший і не такий агресивний,свідчать і цифри. У Київській школі економіки, де моделюють варіанти розвитку хвилі коронавірусу, зазначають: кількість госпіталізованих на третину менша, ніж за попереднього штаму. Менша і смертність, але прогнозують, що вона все-таки збільшиться, коли Україна вийде на пік захворюваності у лютому.
"Це 45 тисяч виявлених випадків у середньому за добу. А за окрему добу, ми очікуємо, кількість виявлених випадків може досягти 55 тисяч. Очікуємо, що пік смертності буде на третину меншим, ніж пік хвилі "Дельта", – говорить керівник центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.
Але розрахувати, коли закінчиться пандемія, – математично не можуть. Не беруться прогнозувати швидкий кінець коронавірусу й ізраїльські лікарі, при тому що в країні максимальна кількість вакцинованих. Поки що ж думають все-таки пом'якшити карантинні заходи й дозволити ходити без масок, як це зробили в Британії.
"Немає сенсу обмежень, коли є такий швидкий потік інфікованих. Якщо маски "Омікрон" не стримують, то навіщо їх тоді носити?" – зазначив лікар Борис Бриль.
В Україні поки що обмежень не скасовують — маски, дистанція та COVID-сертифікати обов'язкові. Як надовго – залежить від того, як пройдемо хвилю "Омікрону".