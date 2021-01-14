Арктический воздух приморозит Украину: какой будет погода в пятницу

В пятницу будет холодная прелюдия перед лютыми морозам на выходных

Украину уже активно засыпает снегом. Завтра, 15 января, ожидается существенное снижение температуры, местами больше 10 градусов мороза.

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Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, арктический воздух зашел в Украину и уже ближайшей ночью снизит температуру до 5-12 градусов мороза. Холоднее всего будет на севере. На востоке ожидается 3-7 мороза, в южной части – 1-4 градуса ниже нуля.

Завтра днем синоптики прогнозируют 4-11 градусов мороза, на юге немного теплее – от нуля до -3.

На дорогах гололедица. Осадки в виде снега будут небольшими.

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В Киеве в пятницу будет холодно – 10-12 градусов мороза.

До конца недели похолодание усилится до ночных 15-23 градусов мороза, днем ​​ожидается – 10-15 градусов. В столице тоже в ближайшие дни, в том числе на Крещение, будет до -20.

"Ослабление морозов ожидается с 21 января", – добавила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", в связи с приходом сильного похолодания украинцам дали советы, как пережить морозы.

Видео: Сегодня

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