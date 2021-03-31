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Ближайшие 1-2 недели будут тяжелыми: Степанов дал тревожный COVID-прогноз

31 марта, 13:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас уже в больницах заняты две трети коек для коронавирусных пациентов

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом в Украине в ближайшее время ухудшится еще больше. Об этом он сказал на заседании правительства.

"Ситуация остается достаточно напряженной. Мы прогнозируем еще рост количества больных вследствие количества госпитализаций в течение как минимум ближайших одной-двух недель", – сказал он.

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Степанов считает, что адаптивный карантин – это на сегодняшний день лучшая и эффективная стратегия в борьбе с распространением коронавируса.

Тем временем в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях министр отметил улучшение эпидемиологической ситуации.

Всего в Украине сейчас есть 76 тысяч мест для коронавирусных больных, при этом 45 тысяч – заняты.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Национальная академия наук сделала неутешительный прогноз – заболеваемость COVID-19 достигнет 31 тысячи человек в сутки. больницы могут не справиться с третьей волной коронавируса, которая сейчас накрывает страну.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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