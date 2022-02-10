Боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов: где нарушили "тишину"

За прошедшие сутки, 9 февраля, боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинским защитникам пришлось стрелять в ответ.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
Недалеко Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Далее по теме
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Боевики нападают на местных с оружием
На Донбассе наблюдается обострение социальной обстановки в населенных пунктах пребывания русских наемников. Между боевиками и местными жителями происходят вооруженные стычки.
Схватки устраивают так называемые добровольцы с местным населением. Такие случаи не единичны.
В разведке связывают такие действия боевиков с тем, что оккупанты продолжают агитировать местных жителей вступать в их ряды и воевать против украинских военных. Однако жители Донбасса все меньше желают воевать.
Раньше мы писали:
- На Донбассе нашли мертвым 23-летнего военного – что произошло
- 7 февраля боевики на Донбассе 5 раз нарушили перемирие. В результате обстрелов пострадал украинский военный.