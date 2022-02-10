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Боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов: где нарушили "тишину"

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 февраля, 07:11
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Из-за действий врага украинским защитникам пришлось обороняться и открывать ответный огонь
На Донбассе снова фиксируют обстрелы.
На Донбассе снова фиксируют обстрелы. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 9 февраля, боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинским защитникам пришлось стрелять в ответ.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

Недалеко Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Боевики нападают на местных с оружием

На Донбассе наблюдается обострение социальной обстановки в населенных пунктах пребывания русских наемников. Между боевиками и местными жителями происходят вооруженные стычки.

Схватки устраивают так называемые добровольцы с местным населением. Такие случаи не единичны.

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В разведке связывают такие действия боевиков с тем, что оккупанты продолжают агитировать местных жителей вступать в их ряды и воевать против украинских военных. Однако жители Донбасса все меньше желают воевать.

Раньше мы писали:

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