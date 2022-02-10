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Бойовики обстріляли позиції ООС із гранатометів: де порушили "тишу"

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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10 лютого, 07:11
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Через дії ворога українським захисникам довелося оборонятися і відкривати вогонь у відповідь
На Донбасі знову фіксують обстріли.
На Донбасі знову фіксують обстріли. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 9 лютого, бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українським захисникам довелося стріляти у відповідь.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

Неподалік Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Бойовики нападають на місцевих зі зброєю

На Донбасі спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах перебування російських найманців. Між бойовиками та місцевими жителями відбуваються збройні сутички.

Сутички влаштовують так звані добровольці з місцевим населенням. Такі випадки непоодинокі.

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У розвідці пов'язують такі дії бойовиків з тим, що окупанти продовжують агітувати місцевих жителів вступати до їх лав та воювати проти українських військових. Однак жителі Донбасу все менше хочуть воювати.

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