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Более 14 тысяч прививок за сутки. Как проходит вакцинация от COVID-19 в Украине

25 мая, 08:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается – сколько прививок сделали за сутки – Минздрав опубликовал свежие данные

Мужчине вводят вакцину. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Мужчине вводят вакцину. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

За прошедшие сутки, 24 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 14 056 человек. Это на 12 731 больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 1 068 195 человек. Вакцинацию завершили уже 86 225 человек – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 732 человека.

В течение суток работали 255 мобильных бригад и 343 пункта прививок.

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Инфографика Минздрава. Фото: moz.gov.ua

Инфографика Минздрава. Фото: moz.gov.ua

Ранее мы сообщали, что в Украине выздоровевших за сутки больше, чем заболевших. Всего инфекцию подтвердили у 2 186 463 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 249 украинцев.

Также напомним, Украина запускает COVID-паспорта.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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